La implementación de la atención primaria y que se inicie el uso de medicamentos genéricos y biosimilares para mejorar el acceso a tratamientos, son dos de las grandes tareas del sistema de salud y seguridad social para el 2026.

Asimismo, urge mejorar la calidad de los servicios y la atención en salud, sobre las cuales las quejas llueven en República Dominicana.

Después de numerosos intentos por implementar la estrategia de atención primaria, esta vez se gestionó un préstamo internacional de US$50 millones, insisten las autoridades y aseguran hay voluntad política.

Atención Primaria

Con una verdadera atención primaria, así como unidades robustas y fortalecidas, el sistema de salud avanzaría y quedaría sin efecto la práctica de hospitales abarrotados de pacientes.

La atención primaria bien implementada podría descongestionar los grandes hospitales del país. En la actualidad, a centros de tercer nivel son llevados pacientes con afecciones como gripe y diarrea, lo que es una distorsión.

El país tiene años de retraso en la implementación de esta estrategia, lo que eleva el gasto de la gente y crea distorsiones en el sistema de salud.

Esta vez, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), asegura que se tomará en cuenta a todos los sectores.

“El interés superior es el colectivo, si quiero ahorro de alto costo y que mejoren los servicios de salud, es necesario que funcione la atención primaria”, indica la entidad.

Es por eso que, se está diseñando la implementación, por lo que se establecen nexos con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Servicio Nacional de Salud (SNS). Sobre esas dos entidades públicas recae mucha responsabilidad. Desde el Senasa debe fortalecerse la red pública.

Esa coordinación para fortalecer lo público ha estado mejorando, insisten las autoridades.

En los últimos 10 años se elevó la creación de centros de atención primaria en el sector privado, pero en el nivel público falta mejorar la capacidad resolutiva.

Medicamentos genéricos

Para la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), el 2026 está pautado para que comience a dispensarse los medicamentos genéricos, como ocurre en países desarrollados y con sistemas de salud organizados.

Se trabaja en que las prescripciones médicas sean por moléculas, lo que implica el abaratamiento.

Se trabaja en la normativa para el 2026, así como en la estrategia para que el país no tenga un gasto tan alto en medicamentos, aseguró Miguel Ceara-Hatton, titular de la Sisalril. Sin embargo, todavía no se tiene el informe de cuánto gasta el país en medicamentos, insiste.

En la implementación de la estrategia se trabajará, además, la educación y concienciación a la población, sobre medicamentos genéricos, afirma.

Para un sistema de salud y seguridad social es insostenible el actual sistema de gasto en medicamentos, donde se cruza el comercio desmedido y hasta graves problemas éticos que perjudican la salud y los bolsillos de los pacientes. Alrededor del 55 % del gasto en salud de los dominicanos es en medicamentos.

En salud se debe abaratar costos implementando los genéricos, pues esto implica un “gran dolor de cabeza” para la gente.

El país tiene el compromiso de bajar la mortalidad materna e infantil. Asimismo, fortalecer la rectoría del sector de la salud.