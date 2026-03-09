Dirigente deportivo celebra victoria dominicana en el Clásico Mundial en Miami

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El reconocido dirigente deportivo y comunitario, tanto en esta ciudad como en Quisqueya, el empresario Roberto Rojas, manifestó celebrar, como si hubiese sido el nacimiento de uno de sus hijos, la victoria de la selección de béisbol de la República Dominicana durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Rojas, al asistir de manera presencial al Clásico, destacó el orgullo que siente la comunidad dominicana en Estados Unidos y otras partes del mundo al ver el desempeño del equipo nacional, señalando que cada triunfo en el torneo se convierte en un motivo de unidad para los connacionales dentro y fuera del país caribeño.

“El béisbol es parte de nuestra identidad nacional; es parte de mi vida”, precisó.

“Ver a nuestros jugadores representar al país con tanta pasión nos llena de orgullo y fortalece el sentido de comunidad entre los dominicanos en el exterior”, expresó al reaccionar al resultado del partido celebrado en el loanDepot Park, en Miami, con capacidad para 36,742 espectadores.

En el encuentro, el conjunto dominicano volvió a demostrar su poder ofensivo y su fortaleza desde el montículo, dominando el juego desde el inicio con una actuación sólida del lanzador Luis Severino, quien abrió el partido con tres entradas de control absoluto frente a la ofensiva neerlandesa.

La ofensiva dominicana respondió con fuerza, logrando cuatro cuadrangulares, incluyendo batazos de Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Austin Wells, que ampliaron la ventaja y encendieron el ambiente entre los miles de fanáticos dominicanos presentes en el estadio.

El momento más electrizante llegó en la séptima entrada, cuando Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras, que llevó la pizarra a 12-1 y activó la regla del nocaut, sellando una tarde ofensiva memorable para el equipo caribeño.

Rojas destaca que el desempeño del conjunto dominicano refleja el talento y la disciplina que han convertido al país en una potencia mundial del béisbol, destacando además el liderazgo del dirigente Albert Pujols al frente del equipo.

Con esta victoria, la selección dominicana coloca su récord en 2-0 en el Grupo D del torneo, acercándose a la clasificación a la siguiente ronda y consolidando su posición como uno de los equipos favoritos para conquistar el campeonato.

“Cada triunfo de nuestra selección es una celebración para todos nuestros compatriotas. El país está bien representado, y confiamos en que seguirán avanzando con la misma determinación”, concluyó Rojas.