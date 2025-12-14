Donald Trump promete "represalias graves" tras la muerte de tres estadounidenses en un ataque sirio

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El presidente Donald Trump dijo el sábado que "habrá represalias muy graves" después de que dos militares estadounidenses y un civil estadounidense murieran en un ataque en Siria que Estados Unidos culpa al grupo Estado Islámico.

"Este fue un ataque del ISIS contra EE.UU. y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria, que no está completamente controlada por ellos", dijo en una publicación en redes sociales.

El presidente estadounidense dijo a los periodistas en la Casa Blanca que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, estaba "devastado por lo ocurrido" y subrayó que Siria estaba luchando junto a las tropas estadounidenses. Trump, en su publicación, dijo que al-Sharaa estaba "extremadamente enfadado y perturbado por este ataque."

La senadora republicana Joni Ernst, de Iowa, dijo que los soldados eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa, donde ella también sirvió en su momento. "Nuestra familia de la Guardia Nacional de Iowa está sufriendo mientras lamentamos la pérdida de dos de los nuestros y rezamos por la recuperación de los tres soldados heridos", dijo.

El Mando Central de EE. UU. informó que tres miembros del servicio también resultaron heridos en la emboscada del sábado por un único miembro del EI en el centro de Siria. Trump dijo que los tres "parecen estar funcionando bastante bien." El ejército estadounidense informó que el atacante murió en el atentado. Funcionarios sirios dijeron que el ataque también hirió a miembros de las fuerzas de seguridad sirias.

El ataque contra las tropas estadounidenses en Siria fue el primero con víctimas mortales desde la caída del presidente Bashar al-Assad hace un año.

"Habrá represalias muy serias", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el civil fallecido era un intérprete estadounidense. Parnell dijo que el ataque tenía como objetivo a soldados implicados en las operaciones antiterroristas en curso en la región y que está bajo investigación activa.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo en un comunicado que los nombres de los soldados fallecidos se mantienen en reserva hasta 24 horas después de que se completen las notificaciones a los familiares más cercanos. "Hoy tenemos el corazón pesado, y nuestras oraciones y más sinceras condolencias están con las familias y seres queridos de nuestros soldados muertos en combate", dijo.

El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Nour al-Din al-Baba, dijo que un hombre armado vinculado al EI abrió fuego contra la puerta de un puesto militar. Añadió que las autoridades sirias están investigando si el tirador era miembro del EI o solo transmitía su ideología extrema.

Más tarde, al-Baba dijo que el atacante era miembro de la fuerza de Seguridad Interna en el desierto, añadiendo que "no tenía ningún puesto de mando" dentro de las fuerzas ni era guardaespaldas del comandante de la fuerza.

Al-Baba añadió en una entrevista con la televisión estatal que unos 5.000 miembros se han unido a las fuerzas de Seguridad Interna en el desierto y que son evaluados semanalmente. Añadió que hace tres días se realizó una evaluación para el atacante que concluyó que podría tener una ideología extrema y se esperaba que se emitiera una decisión sobre su caso el domingo, pero "el ataque ocurrió un sábado, que es un día libre para las instituciones estatales."

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, publicó en X: "Que quede claro, si atacas a estadounidenses — en cualquier parte del mundo — pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te perseguirá, te encontrará y te matará sin piedad."

Las autoridades estadounidenses no hicieron ninguna referencia en sus declaraciones a que el tirador fuera miembro de las fuerzas de seguridad sirias. Cuando se le preguntó sobre el asunto, un funcionario del Pentágono no respondió directamente a la pregunta, pero dijo: "Este ataque tuvo lugar en una zona donde el presidente sirio no tiene control."

El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el EI.

Estados Unidos no mantuvo relaciones diplomáticas con Siria bajo Assad, pero los lazos se han fortalecido desde la caída del gobierno de la familia Assad durante cinco décadas. Al-Sharaa realizó una visita histórica a Washington el mes pasado, donde mantuvo conversaciones con Trump. Fue la primera visita a la Casa Blanca de un jefe de Estado sirio desde que el país de Oriente Medio obtuvo su independencia de Francia en 1946 y llegó después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas a Siria durante el régimen de Assad.

Al-Sharaa lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y fue nombrado líder interino del país en enero. Al-Sharaa tuvo vínculos con al-Qaida y tenía una recompensa de 10 millones de dólares estadounidenses por su cabeza.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI mientras Damasco mejora sus relaciones con los países occidentales tras la caída de Assad, cuando los insurgentes capturaron su sede de poder en Damasco.

El EI fue derrotado en el campo de batalla de Siria en 2019, pero las células durmientes del grupo siguen llevando a cabo ataques mortales en el país. Las Naciones Unidas afirman que el grupo aún cuenta con entre 5.000 y 7.000 combatientes en Siria e Irak.

Las tropas estadounidenses han mantenido presencia en diferentes partes de Siria —incluida la guarnición de Al-Tanf en el sureste— para entrenar a otras fuerzas como parte de una amplia campaña contra el EI, y han sido objetivo en el pasado. Uno de los ataques más mortíferos ocurrió en 2019 en la ciudad norteña de Manbij, cuando una explosión mató a dos militares estadounidenses y a dos civiles estadounidenses, así como a otros de Siria durante una patrulla.