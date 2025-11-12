Experto alerta sobre "control estadounidense"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En medio de crecientes tensiones geopolíticas en el Caribe y Sudamérica, el politólogo y abogado Franklin Mercado advirtió que las recientes medidas del presidente estadounidense Donald Trump y su Departamento de Estado reflejan “el control que quiere ejercer Estados Unidos en torno a la región”, especialmente sobre Venezuela.

Mercado, entrevistado por el periódico Hoy, señaló que las intercepciones marítimas y el asedio diplomático a Venezuela forman parte de una estrategia más amplia de influencia regional. “Eso no más es reflejo de que Estados Unidos quiere mantener el control de la región en torno a Petro y las declaraciones de que Venezuela se haga una nueva elección”, afirmó.

¿Nueva elección? Sí, pero con condiciones

El experto cuestionó la viabilidad de una nueva elección en Venezuela si se mantiene la actual estructura institucional:

“¿Cómo se va a hacer una nueva elección si los actores políticos son los mismos, un mismo consejo electoral, un mismo candidato presidencial y unos mismos jueces?”, planteó.

Para Mercado, cualquier proceso electoral legítimo debe estar regido por organismos internacionales:

“Para darse un proceso diáfano, legítimo, prudente, pulcro y honesto en Venezuela tiene que haber una administración del proceso que no esté sesgada ni motivada por ninguno de los dos bandos”.

Politólogo Franklin MercadoReferencia

Supervisión internacional: OEA y ONU como garantes

El politólogo propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA) o las Naciones Unidas sean las encargadas de organizar el proceso electoral:

“El proceso no puede quedar en manos de los que hasta ahora han manipulado los procesos en favor de uno de los dos bandos”.

Además, reconoció la postura del presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha pedido una nueva elección en Venezuela:

“Felicito la posición de Petro, que es un aliado de Venezuela pero que está diciendo que se necesita una nueva elección como lo dice gran parte del mundo. Es tarde, pero siempre hay tiempo para ejercer la democracia”.

Crisis democrática y necesidad de cambio

Mercado concluyó que las condiciones actuales no permiten una elección justa:

“En Venezuela está sucumbido a un proceso de crisis democrática importante. Las elecciones pasadas fueron manipuladas. El gobierno tiene toda la influencia en el aparato persecutor del Estado y también en el aparato que administra el proceso”.