Informe revela en NYC han fallecido o resultado heridas de gravedad 12,261 personas desde el 2022

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En un informe hecho público en esta semana por las organizaciones Transportation Alternatives, Families for Safe Streets y Open Plans, que abogan por la defensa de calles seguras, revela que 12,261 neoyorkinos han muerto o resultado heridos de gravedad desde principio de 2022.

Durante el mismo período, descubrieron que hay 118 intersecciones donde cinco o más personas han sufrido esas consecuencias.

En Manhattan figuran las intersecciones de las avenidas Las Américas con la calle 42 Oeste, Lenox con la calle 120 Oeste, y FDR Drive con la calle South registraron nueve muertes y heridos graves desde 2022.

Una intersección en Northern Boulevard y calle 48 en Queens, tuvo el mismo número durante ese lapso de tiempo.

En Brooklyn, Staten Island y El Bronx tuvieron intersecciones con ocho muertos o heridos graves durante el mismo período.

Las intersecciones en Brooklyn incluyen la calle 37 y las avenidas Tercera, Flatbush, H, Jamaica y Bushwick.

Los tres en Staten Island estaban todos a lo largo de Victory Boulevard, donde se cruza con Loop Road, Canterbury Avenue y Clove Road.

También hubo ocho muertos y heridos graves en el cruce de Bruckner Boulevard y la avenida Hunts Point en El Bronx, especifica el informe publicado por la prensa anglosajona.

Un portavoz del Departamento de Transportación en la Gran Manzana (DOT-NYC) respondió: «Una muerte por accidente de tráfico es demasiada, y por eso, bajo Visión Cero hemos adoptado un enfoque basado en datos para la seguridad vial que ha ayudado a reducir las muertes a mínimos históricos».

«No existe una solución universal, pero seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles, para que nuestras calles sean más seguras».