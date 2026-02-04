Dominicanos serán afectados
Nuevas reglas para recibir cupones de alimentos en Nueva York
Nueva York. A partir del próximo mes de marzo si los neoyorkinos desean seguir recibiendo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria -SNAP- (Cupones de Alimentos) más allá de tres meses dentro de un período de tres años, los adultos tendrán que seguir una nueva regla.
Si tiene entre 18 y 64 años, no vive con una persona dependiente ni con un hijo menor de 14 años y puede trabajar, se le considerará un adulto sin dependencia y deberá cumplir con lo siguiente:
Dedicar al menos 80 horas cada mes a trabajar en un empleo, participar en un programa de trabajo, capacitación o hacer voluntariado.
Miles de dominicanos serán afectados al no poder cumplir con estas medidas.
Las personas que estarán excentas: Menores de 18 años o mayores de 65; las que tienen a alguien menor de 14 años; los que reciben beneficios por discapacidad; y mujeres que están embarazadas.
Asimismo, personas con una enfermedad física o mental que les impide trabajar; tribus nativas americanas; cuidar a un niño menor de 6 años o una persona incapacitada; y recibir o solicitar prestaciones por desempleo.
También, participar en un programa de tratamiento de adicción a las drogas o al alcohol; inscrito en una escuela, programa de capacitación o universidad a tiempo parcial; y trabajar al menos 30 horas por semana, ganando $217.50 (30 veces el salario mínimo federal).
