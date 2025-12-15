Estado NY deberá revocar licencias comerciales a conductores sin status legal

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento de Transporte de Estados Unidos amenaza con retirar 73 millones de dólares en fondos para carreteras a Nueva York, a partir de los próximos 30 días, si no revoca permisos de conducir comerciales a personas que se encuentran en el país sin estatus legal. Dominicanos han mostrado preocupación ante la medida, se informó.

Una auditoría reveló que NY es el que más infringe la ley en lo que respecta a la expedición de permisos de conducir comerciales ilegales a inmigrantes.

El 53 % de los permisos de conducir se expidieron ilegalmente. 32,000 licencias comerciales activas no domiciliadas, afirma.

Esta situación sigue a otros estados como California, Pensilvania y Minnesota, que han sido objeto de la misma medida. Todos los estados están gobernados por demócratas.

El mes pasado, California anunció que revocaría 17000 permisos de conducir comerciales en respuesta al requerimiento federal.

El Departamento de Vehículos Motorizados de NY dijo que revisará lo expuesto por el Departamento de Transporte.