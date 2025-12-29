NYC podría romper récord en baja de homicidios en 2025

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Esta ciudad con 8.6 millones de habitantes, entre ellos casi un millón de dominicanos, podría romper récord en mínimo de homicidios en 2025, convirtiéndose en uno de los más bajo en la historia.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que hubo 297 homicidios en la ciudad hasta el 21 de diciembre. Esa cifra coloca a 2025 en el mismo rango que otros años históricamente bajos, incluidos 2018 y 2017, cuando el número de homicidios cayó por debajo de 300 durante la administración del alcalde Bill de Blasio.

También hay una marcada disminución en los asesinatos desde 2020, cuando el número de homicidios en la ciudad ascendió a 462 durante la pandemia de Covid-19.

La ciudad registró 652 incidentes de tiroteos y un total de 812 víctimas de tiroteos en los primeros 11 meses de 2025, según datos proporcionados por el Departamento de Policía de Nueva York, que dijo que el número de incidentes de tiroteos es el más bajo jamás registrado en ese período de tiempo.

Peter Moskos, expolicía y actual profesor del Colegio de Justicia Penal John Jay, destacó la colaboración entre las fuerzas del orden y la atención prioritaria a los delitos violentos y la reincidencia.

Desde principios de 2025 hasta finales de diciembre, el NYPD reportó poco menos de 300 homicidios. Esto representa una disminución de aproximadamente el 20 % con respecto a la cantidad de asesinatos en 2024, cuando se reportaron 377 muertes en la Gran Manzana.

Los totales de homicidios en los últimos años son drásticamente inferiores a los de la década de 1990, cuando la ciudad registró más de 2.200 personas asesinadas en un solo año, el total más alto de la historia.