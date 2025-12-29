Playa Nueva Romana apertura nuevas oficinas en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Playa Nueva Romana, el exclusivo complejo residencial del Grupo Piñero, celebra un hito clave en su estrategia de expansión con el establecimiento de tres nuevas oficinas comerciales en Santo Domingo.

Estas aperturas buscan acercar el destino a sus clientes actuales y potenciales, creando un punto de contacto directo y accesible en el corazón de la capital.

Las nuevas sedes comerciales están estratégicamente localizadas en tres de los centros comerciales más concurridos y prestigiosos de la ciudad: Galería 360, Ágora Mall y Bella Vista Mall.

Carmen Astacio, Nicolas Pineda, Yisney Lagrange, Giacira Cruz y Marbel Lugo

Este movimiento audaz reafirma el papel crucial que desempeña la división inmobiliaria en el crecimiento general de Grupo Piñero, impulsado por su crecimiento y las excelentes perspectivas de desarrollo futuro.

Esta evolución de la plataforma comercial permitirá a la división crecer para seguir ofreciendo nuevos productos y servicios a los inversores y familias, así como reforzar su presencia en mercados de alto potencial.

De igual manera, está diseñada para acercar el lifestyle y la oferta de Playa Nueva Romana al cliente de la capital, permitiendo a los interesados explorar todos los beneficios y oportunidades de inversión que brinda el residencial de forma directa y accesible, sin necesidad de salir de la ciudad.

Diandra Aguiló, Javier Alves, Lady Diana García, Mariana Zambrano, Saudy Santana y Merrary Herrera

Jesús Durán, director general del complejo, enfatizó el significado estratégico de la iniciativa: “Con Santo Domingo consolidándose como el centro económico y financiero de la región, este movimiento representa un paso determinante en la evolución de Playa Nueva Romana hacia modelos de negocio más ágiles y orientados al crecimiento global”.

Por su parte, Rosa Lilly Zapata, directora comercial y de marketing, destacó la filosofía orientada al cliente: “Nuestro objetivo ya no es sólo ofrecer la mejor calidad de vida e inversión segura en el Caribe, sino hacerlo accesible y tangible al cliente de la capital. Hemos llevado la experiencia premium a la ciudad, permitiendo a los inversionistas recibir una asesoría personalizada, con la misma calidez y sofisticación que encontrarían en el complejo”.

El lanzamiento de estos nuevos espacios subraya el compromiso del residencial con consolidar su posición como el referente premium para la inversión inmobiliaria, segundas residencias o residencia permanente con un Estilo de Vivir único el país.

Adriana Jiménez

“Estas nuevas sedes comerciales han sido creadas para ofrecer una experiencia inmersiva de nuestro característico Estilo de Vivir. Buscamos que los interesados sientan la exclusividad de ser residente de Playa Nueva Romana a través de amenidades interactivas que reflejan nuestras bondades”, puntualizó Zapata.

La división Real Estate ha demostrado ser un pilar fundamental en el Grupo Piñero, capitalizando 50 años de experiencia y una reconocida solvencia financiera. Esta visión impulsa una transformación estratégica que consolida a Playa Nueva Romana como su principal motor de expansión global en el sector inmobiliario, contribuyendo al incremento sostenido del valor de las propiedades, lo que se refleja en su crecimiento superior al 30% en ventas en los últimos años, marcando récord en 2024 y con proyección al alza en 2025. Actualmente el complejo inmobiliario cuenta con más de 4,500 propietarios.

Ángel García, Jesús Durán y Josefina Pichardo

El valor de la inversión en experiencias y amenidades

Playa Nueva Romana plantea una oferta de valor donde el deporte, el bienestar, la seguridad y el entorno natural se integran como parte fundamental de la vida cotidiana.

Al aprovechar su cercanía estratégica con Santo Domingo y contar con una completa infraestructura de servicios y amenidades, incluyendo campos de golf de clase mundial, playa, zonas deportivas y un modelo de atención de lujo, el complejo amplía el espectro de opciones disponibles para residentes y visitantes que buscan experiencias activas y un refugio de inversión seguro sin necesidad de salir del país.

Brindis

Sobre Playa Nueva Romana

Playa Nueva Romana perteneciente la división inmobiliaria Real Estate & Golf de Grupo Piñero especializada en la creación, desarrollo y gestión de complejos residenciales de lujo en República Dominicana, México y Jamaica. Playa Nueva Romana es el residencial inmobiliario de mayor crecimiento en la República Dominicana, con una extensión que supera las 600 hectáreas y amenidades que complementan la oferta inmobiliaria del residencial como un centro de Ocio & Negocio - AIRE, una playa de más de 2,5 kilómetros y su campo de golf de primer nivel, PGA Ocean´s 4.

Para más información: www.playanuevaromana.com

Sobre Grupo Piñero

Carmen Astacio, Lady Diana, Leidy Fondiveros, Ericka Gómez y Merlin Bastidas

Grupo Piñero es un grupo de origen turístico español de esencia familiar fundado en 1975 por Pablo Piñero. Actualmente presidido por Isabel García Lorca y liderado desde 2017 por Encarna Piñero, como CEO Global, junto con sus hermanas Isabel, Chief Sustainability Officer y Lydia, presidenta de la Comisión de Inversiones.

Con casi 50 años de historia, el Grupo lleva a cabo una gestión responsable con un plan estratégico cuyo eje transversal es la sostenibilidad.

Esta visión tiene como principal objetivo el cuidado de las personas, el medio ambiente y la promoción de un turismo que aporte riqueza desde el respeto a los destinos donde opera.

Su actividad contempla cuatro divisiones: el negocio Hotelero que cuenta con resorts en República Dominicana (primer grupo hotelero con mayor número de establecimientos en propiedad) México, Jamaica y España; el negocio Inmobiliario y de Golf, con complejos residenciales en República Dominicana y México; la división de Touroperación, integrada por Soltour, turoperador independiente líder en España y Portugal en el segmento vacacional, y la división Mobility Incoming & Leisure, que integra el receptivo Coming2, el perfecto anfitrión en destino que complementa la oferta a través de servicios de transporte terrestre y marítimo, destacando su apuesta por la movilidad sostenible.