Peledeístas NY despedirán 2025 con esperanza en 2026

Nueva York. Múltiples dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, lugar de mayor concentración de votantes dominicanos en todo el exterior, despedirán el 2025 con la esperanza de que a inicio del 2026 la entidad «seleccione» a Francisco Javier García como su candidato presidencial para el 2028.

Indican que el partido debe hacer lo mismo que hizo con Abel Martínez (dos años antes de las elecciones) que lo seleccionaron como el candidato presidencial, y no pudo ni supo estructurarse a nivel nacional, llevando la entidad de una votación de 1,537,041 (37.46%) a 453,468 (10.39%).

Basan sus esperanzas por el bien de la organización y porque Javier García es considerado un hombre de Estado, con transparencia y capacidad demostrada en varios ministerios del Gobierno; visión y estrategia política como ningún otro político en el país; habiendo ganado cuatro elecciones presidenciales como «jefe» de campaña de iguales candidatos.

Por recorrer el país en contacto directo con la dirigencia y militancia peledeísta, además, con sectores representativos de la sociedad dominicana.

«Acción repetitiva años tras años por las 31 provincias y 158 municipios de la RD, escuchando a sus connacionales en RD y el exterior», que lo posiciona como una figura relevante dentro del proceso interno de la organización». «Por sus frutos los conoceréis (Mateo 7:16), indica el precepto bíblico”, precisan.

Javier García ha reafirmado que su objetivo principal es recuperar la esperanza, caminar desde la unidad y trabajar por la construcción de un mejor futuro para cada familia en el país, y que cuenta con un amplio impacto en diversos sectores sociales y el respaldo mayoritario de los miembros del Comité Central (CC) del PLD.

¿Qué más se puede esperar para tener un candidato triunfante? se preguntan en documento de prensa. Ya el partido Fuerza del Pueblo (FP) tiene su candidato definido y vendiéndose día tras días a nivel nacional y en el exterior.

«Además, un PRM con precandidatos definidos y constante activísimo; no hay tiempo que perder si queremos convertirnos en opción de poder con mucha posibilidad de triunfar en el 2028, porque Javier García encanta al electorado, el electorado confía en él, y no debemos desperdiciar más tiempo», sostienen.

«Creemos en los primeros tres meses del 2026 el partido debe «seleccionarlo» y proclamarlo cuando lo indique la ley», sostienen los peledeístas en la Gran Manzana, solicitando no ser identificados por disciplina.