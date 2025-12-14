Persona de interés detenida tras tiroteo en Universidad de Brown que mató a 2 personas y dejó 9 heridas

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Una persona de interés estaba detenida el domingo tras un tiroteo durante los exámenes finales en la Universidad de Brown que mató a dos estudiantes y dejó heridos a otros nueve, aunque las preguntas clave seguían sin respuesta más de 12 horas después del ataque.

El ataque del sábado por la tarde desató horas de caos en todo el campus de la Ivy League y en los barrios circundantes de Providence, mientras cientos de agentes buscaban al tirador y instaban a estudiantes y personal a refugiarse en su lugar. El confinamiento, que se prolongó hasta altas horas de la noche, se levantó a primera hora del domingo, pero las autoridades aún no habían publicado información sobre un posible motivo.

El coronel Oscar Perez, jefe de policía de Providence, dijo que la persona detenida tenía unos 30 años y que los investigadores no estaban buscando a nadie más, pero que aún no se ha acusado a nadie. Se negó a decir si la persona detenida tenía alguna relación con Brown. La persona fue detenida en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 20 millas (32 kilómetros) de Providence, donde los agentes de policía y del FBI permanecieron el domingo, bloqueando un pasillo con grabaciones de la escena del crimen mientras registraban la zona.

El tiroteo ocurrió en uno de los momentos más ajetreados del calendario académico, mientras se estaban llevando a cabo los exámenes finales. Brown canceló todas las clases, exámenes, trabajos y proyectos restantes del semestre y dijo a los estudiantes que podían abandonar el campus, subrayando la magnitud de la interrupción y la gravedad del ataque.

El tirador abrió fuego dentro de un aula del edificio de ingeniería de la universidad, disparando más de 40 disparos con una pistola de 9 mm, según informó un agente de las fuerzas del orden a The Associated Press. Hasta la mañana del domingo, las autoridades no habían recuperado ningún arma de fuego, pero sí encontraron dos cargadores cargados de 30 cartuchos, según el funcionario. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

"Todos están tambaleándose, y tenemos mucha recuperación por delante", declaró la presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, en una rueda de prensa. "Nuestra comunidad es fuerte y lo superaremos, pero es devastador."

Hasta la mañana del domingo, un estudiante había sido dado de alta del hospital, dijo Paxson. Otros siete estaban en estado crítico pero estable y uno en estado crítico.

Algunos negocios siguen cerrados en la ciudad conmocionada

Muchos negocios de la zona anunciaron el domingo que permanecerían cerrados. Una carrera programada de 5 km se pospuso hasta el próximo fin de semana. Los líderes de Providence dijeron que los residentes notarían una presencia policial más fuerte.

"Todos sabíamos, intelectualmente, que podía pasar en cualquier lugar, incluso aquí, pero no es lo mismo que ocurrir en nuestra comunidad, así que este es un momento increíblemente angustioso y emotivo para Providence, para Brown, para todos nosotros", dijo el alcalde Brett Smiley en la rueda de prensa. "No es algo para lo que debamos entrenar, pero lo hemos hecho."

Crystal McCollaum, de Chicopee, Massachusetts, se alojaba en el hotel donde se produjo la detención. Estaba con su hija para asistir a una competición de animadoras en Providence, pero tras enterarse del tiroteo, pensó que estarían más seguros quedándose fuera de la ciudad.

"Fue raro y aterrador", dijo.

Durante el rodaje se estaban realizando exámenes

Los investigadores no tenían claro de inmediato cómo el tirador entró en el aula de la primera planta del edificio Barus & Holley, un complejo de siete plantas que alberga la Escuela de Ingeniería y el departamento de física. El edificio cuenta con más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas, según la página web de la universidad.

Se estaban llevando a cabo exámenes de diseño de ingeniería. Las puertas exteriores del edificio estaban sin llave, pero las habitaciones que se usaban para los exámenes finales requerían acceso con acreditación, explicó Smiley.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo trabajando en un proyecto final cuando escuchó fuertes estallidos provenientes del lado este. Cuando se dio cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y corrió hacia un edificio cercano donde esperó durante horas.

Un vídeo de vigilancia difundido por la policía mostró a un sospechoso, vestido de negro, saliendo del lugar.

El exconcursante de 'Survivor' acaba de salir del edificio

Eva Erickson, una candidata a doctorado que fue subcampeona a principios de este año en el programa de telerrealidad de CBS "Survivor", dijo que salió de su laboratorio en el edificio de ingeniería 15 minutos antes de que sonaran los disparos.

La estudiante de ingeniería y ciencias térmicas compartió momentos sinceros en "Survivor" como la primera concursante abiertamente autista del programa. Fue encerrada en el gimnasio del campus tras el tiroteo y compartió en las redes sociales que el único otro miembro de su laboratorio que estaba presente fue evacuado a salvo.

Alex Bruce, estudiante de último curso de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto final de investigación en su residencia al otro lado de la calle del edificio cuando escuchó sirenas fuera.

"Solo estoy aquí temblando", dijo, observando por la ventana cómo agentes armados rodeaban su dormitorio.

Los estudiantes se escondían bajo los pupitres

Estudiantes de un laboratorio cercano apagaron las luces y se escondieron bajo los escritorios tras recibir una alerta, dijo Chiangheng Chien, un estudiante de doctorado en ingeniería que se encontraba aproximadamente desde el lugar donde ocurrió el tiroteo.

Mari Camara, de 20 años, estudiante de tercer curso de Nueva York, salía de la biblioteca y entró corriendo en una taquería para buscar refugio. Pasó allí más de tres horas, enviando mensajes a amigos mientras la policía registraba el campus.

"Todos son iguales a mí, sorprendidos y aterrados de que haya pasado algo así", dijo.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua de EE. UU., es una de las universidades más prestigiosas del país, con aproximadamente 7.300 estudiantes de grado y más de 3.000 estudiantes de posgrado.