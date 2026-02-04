Suben y bajan algunos crímenes durante pasado mes dice NYPD

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Policía de esta ciudad, donde residen 8,6 millones de habitantes, entre ellos cerca de un millón de dominicanos, indica sobre los delitos que subieron y bajaron el pasado mes de enero.

Las violaciones aumentaron 167 en comparación con 157 durante el mismo período del año pasado.

Además, los incidentes sobre Crímenes de Odio un 152 % (58 frente a 23). Los delitos de odio antisemitas aumentaron un 182 % (31 frente a 11).

Bajaron, según la uniformada, los asesinatos y tiroteos al caer a un mínimo histórico.

La ciudad registró la menor cantidad de tiroteos y víctimas en su historia. En total, hubo 40 tiroteos y 47 víctimas, en comparación con los mínimos históricos anteriores de 50 y 56, registrados en 2025 y 2019, respectivamente.

Hubo 12 asesinatos en total en comparación con los 30 del año pasado, una diferencia del 60 %.

Los delitos graves en general disminuyeron un 6,7 % en comparación con el mismo mes del año pasado (8.338 frente a 8.940).