En Nueva York
Suben y bajan algunos crímenes durante pasado mes dice NYPD
Las violaciones aumentaron 167 en comparación con 157 durante el mismo período del año pasado.
Nueva York. La Policía de esta ciudad, donde residen 8,6 millones de habitantes, entre ellos cerca de un millón de dominicanos, indica sobre los delitos que subieron y bajaron el pasado mes de enero.
Además, los incidentes sobre Crímenes de Odio un 152 % (58 frente a 23). Los delitos de odio antisemitas aumentaron un 182 % (31 frente a 11).
Bajaron, según la uniformada, los asesinatos y tiroteos al caer a un mínimo histórico.
La ciudad registró la menor cantidad de tiroteos y víctimas en su historia. En total, hubo 40 tiroteos y 47 víctimas, en comparación con los mínimos históricos anteriores de 50 y 56, registrados en 2025 y 2019, respectivamente.
Hubo 12 asesinatos en total en comparación con los 30 del año pasado, una diferencia del 60 %.
Los delitos graves en general disminuyeron un 6,7 % en comparación con el mismo mes del año pasado (8.338 frente a 8.940).