Irán dice no reabrirá Ormuz hasta que EU quite bloqueo

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Teherán.- EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó ayer, miércoles, que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.

“La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego”, advirtió en X Qalibaf, una de las figuras políticas más visibles de la República Islámica en estos momentos. El político y ex guardia revolucionario dijo que el alto el fuego está siendo vulnerado ahora mismo en su opinión por el “bloqueo naval y el secuestro de la economía mundial” por parte estadounidense y por los ataques israelíes contra Líbano.

“No lograron (Estados Unidos e Israel) sus objetivos mediante la agresión militar, ni los lograrán mediante la intimidación. La única vía para avanzar es aceptar los derechos de la nación iraní”, aseguró.

El mensaje de Qalibaf se produce en medio del estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Sin plazo

Trump no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego, informó la Casa Blanca. “El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní”, declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó- “En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Donald Trump)".

Irán volvería a diálogo.-

Irán afirmó que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques. Así respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo.