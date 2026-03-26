Irán rechaza plan de EEUU y lanza más bombardeos

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos .- Agencias

Irán desestimó el miércoles un plan estadounidense para pausar la guerra en Oriente Medio y lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La desafiante postura de Irán se produjo mientras Israel lanzaba bombardeos aéreos sobre Teherán y mientras Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más marines en la región.

La televisora estatal iraní en inglés, Press TV, citó a un funcionario anónimo diciendo que Irán rechazó la propuesta estadounidense. El reporte de Press TV se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán.

“Irán terminará la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, dijo el funcionario según Press TV. Añadió que Teherán continuará sus “golpes contundentes” en todo Oriente Medio.

Anteriormente, dos funcionarios de Pakistán describieron la propuesta estadounidense de 15 puntos señalando que, a grandes rasgos, aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Un funcionario egipcio involucrado en los esfuerzos de mediación reveló que la propuesta también incluye restricciones al apoyo de Teherán a grupos armados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos.

Algunos de esos puntos eran innegociables en incluso antes de la guerra: Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Guardia iraní advierte.-

En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió ayer de que todo plazo o ultimátum dirigidos a Irán por EEUU “forman parte de un acto de guerra”, y que sus últimos ataques contra Israel son una respuesta a esas amenazas.

El general Sayed Majid Moosavi explicó en un mensaje en X que los ataques aéreos de las últimas horas contra las ciudades israelíes de Dimona y Haifa constituyen una respuesta a los plazos fijados por Estados Unidos.