“Juro daré todo por la victoria de Venezuela”

Caracas.- EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhibió ayer, martes, la espada del libertador Simón Bolívar -también conocida como la Espada del Perú-, ante miles de asistentes a una marcha contra el "imperialismo" en Caracas, un día después de que EE.UU. designara al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. "Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo", declaró el gobernante al encabezar un juramento del que hicieron parte los asistentes.

Maduro, ataviado con un camuflado y flanqueado por sus ministros, habló en el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, hasta donde llegó la nutrida movilización.

"La recibo 200 años después con su energía y su fuerza libertadora, emancipadora, de pueblos, esa es la espada de la victoria de toda Suramérica", dijo.