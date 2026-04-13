Keiko Fujimori va delante sondeos “boca urna” Perú

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La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos “a boca urna” para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, según los sondeos “a boca de urna” publicados por encuestadoras al término de la jornada de votación celebrada este domingo.

De acuerdo con la empresa Datum, que hizo un sondeo a 44,596 personas con un margen de error del 3 %, Fujimori obtuvo el 16.5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12.8 %, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11.6 % y el derechista Ricardo Belmont el 10.5 %.

A su vez, con una muestra de 18,144 encuestados y un margen de error del 3 %, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16.6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12.1 %; Belmont, el 11.8 %; López Aliaga, el 11 %; y Nieto, el 10.7 %. Con esas encuestas, la candidata de Fuerza Popular aparece como la única segura en la segunda vuelta presidencial.