Elecciones
Keiko Fujimori va delante sondeos “boca urna” Perú
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta el hoy lunes
La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori lidera los sondeos “a boca urna” para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, según los sondeos “a boca de urna” publicados por encuestadoras al término de la jornada de votación celebrada este domingo.
De acuerdo con la empresa Datum, que hizo un sondeo a 44,596 personas con un margen de error del 3 %, Fujimori obtuvo el 16.5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12.8 %, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11.6 % y el derechista Ricardo Belmont el 10.5 %.
A su vez, con una muestra de 18,144 encuestados y un margen de error del 3 %, la empresa Ipsos señaló, por su parte, que Fujimori recibió el 16.6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12.1 %; Belmont, el 11.8 %; López Aliaga, el 11 %; y Nieto, el 10.7 %. Con esas encuestas, la candidata de Fuerza Popular aparece como la única segura en la segunda vuelta presidencial.