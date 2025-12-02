Líder Senado EU pediría limitar el poder de Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. EFE.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, amenazó ayer con someter a votación en el Congreso una resolución de poderes de guerra para tratar de limitar el despliegue militar estadounidense en el Caribe, si el presidente Donald Trump “sigue con sus acciones contra Venezuela".

“Si Donald Trump continúa con sus acciones contra Venezuela, presentaremos de inmediato una Resolución de Poderes de Guerra para bloquear el despliegue de fuerzas estadounidenses en Venezuela”, escribió en la red social X Schumer, que añadió que “el poder de declarar la guerra reside únicamente en manos del Congreso, no de Donald Trump".

Una resolución de poderes de guerra requiere de mayoría simple en las dos cámaras del legislativo para su aprobación, aunque puede ser vetada después por el presidente, una denegación que para ser anulada requeriría entonces de votos de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, ambas dominadas con mayorías escasas por los republicanos.

“Trump parece estar planeando una guerra totalmente secreta. Sin autorización del Congreso. Sin transparencia. Sin explicación. Los estadounidenses no queremos otra guerra eterna, y Trump no tiene la autoridad para enviar nuestras tropas a la guerra sin nuestra aprobación”, reza otro de los muchos mensajes que Schumer ha publicado en X. Las publicaciones de Schumer llegan en un momento marcado por el incremento de la presión de Washington.