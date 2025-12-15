Matan 16 ataque a judíos Australia

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SYDNEY. AP

Dos hombres armados abrieron fuego durante una celebración de Hanukkah en la playa Bondi de Sydney, matando a 15 personas, incluido un niño, informaron las autoridades, en lo que el primer ministro Anthony Albanese calificó como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación.

La masacre en una de las playas más populares de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos incidentes y el tiroteo del domingo estuvieran relacionados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Un hombre armado, de 50 años, fue abatido por la policía. El otro agresor, su hijo de 24 años, resultó herido y estaba siendo atendido en un hospital.

La policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero Lanyon dijo que las autoridades no tenían indicios de un ataque planificado.