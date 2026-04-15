El movimiento que busca liberarse del control de los teléfonos en la vida cotidiana

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Más de una docena de millennials se reunieron en un apartamento de piedra rojiza en Brooklyn y colocaron sus teléfonos en un colador de metal antes de dos horas de lectura, dibujo y conversación, cualquier cosa menos mirar pantallas .

Una escena similar se desarrollaba a pocos kilómetros de distancia, en una antigua fábrica de cajas de cartón de principios del siglo XX convertida en oficinas de lujo. Casi veinte personas de unos treinta años miraban fijamente sus teléfonos móviles durante unos minutos. Luego los dejaban a un lado y observaban sus propias palmas. Después, las de sus vecinos.

El objetivo del ejercicio era recalcar la importancia de prestar atención a la vida real, y no a las relucientes pantallas que se han apoderado de nuestro mundo.

Una "revolución" contra los dispositivos

Dos décadas después de que Steve Jobs presentara el iPhone, un pequeño pero apasionado movimiento, con ramificaciones en varios países, se rebela contra la omnipresente pantalla.

“Los productos se han vuelto más insidiosos, extractivos y explotadores”, dijo Dan Fox, de 38 años, quien organizó la reunión en la casa. Los miembros del incipiente movimiento “quieren iniciar una revolución”, afirmó.

Pero, ¿podrá un movimiento de “activismo por la atención” de millennials y miembros de la Generación Z liberarse de las empresas más grandes del mundo ? Las cifras indican que no. Sin embargo, los cambios culturales comienzan de forma gradual, y la rebelión contra lo que muchos denominan “fracturamiento humano” está creciendo.

Apple y otras grandes empresas tecnológicas afirman haber tomado medidas para ayudar a los usuarios a reducir el tiempo que pasan en sus dispositivos, incluyendo funciones que registran el uso y un modo gris menos atractivo.

Los "teléfonos tontos" ofrecen una alternativa de baja tecnología.

Los activistas afirman que no es suficiente.

“Quieren acabar con las grandes tecnológicas”, dice Fox, un humorista que trabaja en marketing para Light Phone, una empresa con sede en Brooklyn, una de las varias “teléfonos tontos” con funciones básicas.

A diferencia de la mayoría de los productos modernos, la compañía se jacta de la falta de funciones en sus teléfonos, como "redes sociales, noticias sensacionalistas, correo electrónico, navegador de internet o cualquier otro flujo infinito que genere ansiedad".

Fox se inspiró para unirse al movimiento cuando asistió a un concierto de Tame Impala en el Radio City Music Hall en 2015. Tenía la sensación de que todos los asistentes estaban grabando el concierto con sus teléfonos en lugar de sumergirse en la música.

“Me di cuenta de que los teléfonos, literalmente, se interponen en el camino de las cosas que me gustan”, dijo Fox.

El acceso a internet móvil se ha integrado de tal manera en la vida moderna que uno de los pocos lugares del mundo donde no está fácilmente disponible es Irán, en tiempos de guerra , donde las autoridades cortaron el acceso a internet durante las protestas masivas de enero.

Una reacción cada vez mayor

D. Graham Burnett es historiador de la ciencia en la Universidad de Princeton y uno de los autores de “¡Atención! Un manifiesto del movimiento de liberación de la atención”, lo que lo convierte en un pilar de la creciente reacción contra la explotación corporativa de la atención humana.

Junto con el éxito de ventas de Chris Hayes, presentador de MS NOW, titulado "The Sirens' Call: How Attention Became the World's Most Endangered Resource" (El canto de las sirenas: Cómo la atención se convirtió en el recurso más amenazado del mundo), su trabajo forma parte de un creciente conjunto de publicaciones que instan a las personas a alejarse de las pantallas y prestar atención a la vida.

Burnett afirma que el “movimiento de liberación de la atención” consiste en deshacerse del yugo de las aplicaciones que consumen nuestro tiempo. La gente “necesita reconectar con su naturaleza. Su atención es la plenitud de su relación con el mundo”.

Las personas que estaban en la sala de estar de Fox comenzaron la velada presentándose, como si estuvieran en un grupo de apoyo.

“No me siento bien con mi relación con el teléfono. Me siento como un adicto”, dijo Riley Soloner, quien enseña clown teatral y trabaja como acomodador en el Carnegie Hall. Llegó con una mochila llena de libros, de los de papel.

Han surgido otros capítulos en todo el mundo.

Al otro lado del océano Atlántico, en los Países Bajos, a finales del mes pasado, varias personas se congregaron en una catedral neogótica para una reunión del Offline Club.

“Organizamos nuestros eventos y encuentros con diferentes temáticas. Una de ellas es conectar con uno mismo a través de actividades creativas, la lectura, la escritura o los rompecabezas”, explicó el cofundador Ilya Kneppelhout. “Se trata de algo que te invite a bajar el ritmo, reflexionar y mirar hacia adentro”.

Existen varias decenas de grupos de "activismo de atención" en Estados Unidos y Canadá, y el movimiento también ha surgido en España, Italia, Croacia, Francia e Inglaterra. Burnett afirmó que espera que se extienda aún más.

En enero, los miembros de la cooperativa de alojamiento y comedor Harkness del Oberlin College decidieron gestionar su organización sin correos electrónicos ni hojas de cálculo, extendiendo la medida a la prohibición total de la tecnología en los espacios compartidos del edificio de ladrillo de la década de 1950.

“La gente expresó una sensación de alivio por no tener que revisar sus correos electrónicos, ni sus mensajes de texto, ni las noticias. Eso nos permitió pasar mucho tiempo simplemente hablando entre nosotros”, dijo Ozzie Frazier, estudiante de tercer año de 21 años.

Durante el proyecto cooperativo, que duró un mes, la gente empezó a sacar CD de la biblioteca y a disfrutar de noches de manualidades, música en directo y el juego de mesa Bananagrams, según contó Frazier.

“Mucha gente se sentía muy conectada entre sí. No tener los dispositivos les dio una especie de espacio mental”, dijo Frazier.

Wilhelm Tupy leyó "Attensity" tras toparse con ella en una librería de Viena y visitó la Escuela de Atención Radical en el barrio DUMBO de Brooklyn durante un viaje el mes pasado.

Sentía que había encontrado algo que unía su carrera deportiva como campeón de judo —con su necesidad de concentración y fluidez— y su trabajo posterior a la jubilación como consultor de negocios.

“Hoy en día, la disciplina no basta”, dijo. “Cada vez es más difícil mantener la atención y la concentración en los objetivos y en todo lo que uno quiere lograr y hacer”.