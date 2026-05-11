El precio petróleo de Texas se cotiza 98.51 dólares barril

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Los futuros del petróleo subían más de un 3 % este domingo después de que el presidente Trump, considerara “inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

A las 11-50 horas GMT, los futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI) subían respecto al cierre del viernes un 3.24 %, hasta 98.51 dólares el barril, y los de Brent, de referencia europea, otro 3.24 %, hasta 104.57 dólares.

La perspectiva del mantenimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio presionó al alza al mercado de petróleo, mientras que en el mercado bursátil los futuros apuntaban a un movimiento opuesto, a la baja.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió Trump en su red social Truth Social este domingo tras conocerse la entrega de la respuesta iraní a Pakistán, país mediador.

Gasolina, oro y bitcóin

En tanto que los precios de la gasolina en EE.UU. se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4.52 dólares por galón este domingo. El precio del oro se situó en aproximadamente $4,715.24 dólares estadounidenses por onza, y el precio de bitcoin (BTC) se situó por encima de los USD 80,000, mostrando estabilidad y una ligera tendencia alcista en la jornada.