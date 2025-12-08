Tailandia y Camboya vuelven a intercambiar ataques pese a la paz promovida por Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tailandia y Camboya han vuelto a intercambiar ataques en su frontera que dejan al menos cinco fallecidos y más de una decena de heridos a ambos lados, según sus respectivas autoridades, pese al acuerdo de paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La histórica disputa entre los países vecinos, que en julio vivieron un enfrentamiento armado que dejó unos cincuenta fallecidos, obedece a divergencias soberanistas sobre territorios cercanos a la frontera, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era parte de la Indochina francesa.

Esta es la cronología de los últimos episodios del conflicto, hasta los de este lunes:

28 de mayo. Camboya anuncia la muerte de uno de sus soldados tras un intercambio de disparos entre su Ejército y el de Tailandia, un inusual enfrentamiento en una zona fronteriza disputada.

La versión sobre el detonante del conflicto es diferente para cada parte. Según Bangkok, fue un grupo de militares camboyanos el que traspasó la línea fronteriza y comenzó los disparos; mientras que Nom Pen acusó a las tropas tailandesas de lanzar una ofensiva contra fuerzas camboyanas que se encontraban de patrulla.

15 de junio. Camboya eleva el conflicto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

23 de julio. Tailandia retira a su embajador en Camboya después de que uno de sus soldados perdiera una pierna al pisar una mina terrestre en la divisoria.

24 de julio. Estalla el conflicto armado entre los dos Ejércitos en varios puntos fronterizos. Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado los ataques y al menos 12 personas mueren en el primer día de hostilidades, cuando Tailandia ataca objetivos militares camboyanos con aviones de combate F-16.

25 de julio. Los enfrentamientos continúan y se extienden a lo largo de la frontera, con más de 140.000 evacuados. Las dos partes se muestran abiertas a una propuesta de alto el fuego por parte de Malasia.

26 de julio. El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con los dirigentes de Tailandia y Camboya y dice que han acordado negociar un alto el fuego. El balance de muertos asciende a al menos 32.

27 de julio. Las hostilidades continúan por cuarto día consecutivo. Los líderes tailandés y camboyano acceden a reunirse en Malasia para negociar. El número de desplazados supera los 200.000.

28 de julio. Tailandia y Camboya acuerdan en Malasia declarar un cese al fuego "inmediato y sin condiciones" tras cinco días de enfrentamientos y alrededor de medio centenar de fallecidos, con mediación de EE.UU. y participación de China como observador en las conversaciones.

7 de agosto. Camboya dice que ha nominado a Trump al Premio Nobel de la Paz por haber mediado.

26 de octubre. Tailandia y Camboya firman un acuerdo de paz auspiciado por Trump durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El acuerdo, puesto en duda por no profundizar en las causas de la disputa, contempla el cese de hostilidades, el compromiso mutuo por permitir observadores regionales en la zona en conflicto, y la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, entre otros asuntos.

11 de noviembre. Tailandia suspende temporalmente el acuerdo de paz auspiciado por Trump, tras un incidente con minas terrestres.

12 de noviembre. Tailandia y Camboya se acusan mutuamente de intercambiar disparos en su frontera común y Nom Pen confirma la muerte de una persona del lado camboyano.

7 de diciembre. Dos soldados tailandeses resultan heridos durante un intercambio de disparos entre los Ejércitos de Tailandia y Camboya entre las provincias tailandesa de Sisaket y la camboyana de Preah Vihear, foco también de las tensiones de julio.

Ambos países se acusan mutuamente de iniciar los disparos.

8 de diciembre. El Ejército de Tailandia lanza ataques aéreos contra objetivos militares en Camboya, mientras al menos un soldado tailandés ha fallecido, según Bangkok, y cuatro civiles camboyanos han muerto, de acuerdo con Nom Pen, lo que supone la mayor escalada en las tensiones bilaterales desde julio.