Por unos 10 días, habrá desvíos en el tránsito en la carretera Mella debido a obra de la Caasd

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que iniciará la instalación de una nueva línea de distribución de agua potable en la carretera Mella como parte de los trabajos para seguir modernizando el acueducto Barrera de Salinidad que beneficiaran a 1.2 millones de personas en Santo Domingo Este.

La intervención forma parte de los trabajos del proyecto de ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y transferencia hacia Santo Domingo Norte, con el objetivo de fortalecer el sistema y mejorar la entrega del servicio en sectores del municipio Santo Domingo Este.

“Estos trabajos consisten en la instalación de una nueva línea de distribución de agua potable para reforzar la infraestructura existente y optimizar el suministro en esta zona”, indicó la entidad.

La Caasd precisó que la intervención contempla el cierre temporal de un tramo de aproximadamente 200 metros de la carretera Mella, comprendido entre la entrada del centro de distribución de Plaza Lama y la calle La Gallera, a partir del sábado 27 de diciembre, con una duración estimada de diez días, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Desvíos temporales de tránsito

Durante la ejecución de los trabajos, se implementará un plan de desvío vial con señalización preventiva y orientación al conductor, a fin de garantizar la seguridad y mantener la fluidez del tránsito en la zona intervenida.

En ese sentido, los vehículos que se desplacen en dirección oeste–este por la carretera Mella deberán desviarse hacia la avenida Freddy Beras Goico, desde donde podrán continuar su recorrido habitual o conectar con otras vías alternas.

Asimismo, el tránsito que circule en dirección este–oeste será canalizado por la avenida El Sembrador, vía que permitirá atravesar el sector Ciudad Juan Bosch y enlazar con la avenida Ecológica, desde donde los conductores podrán reincorporarse a la carretera Mella a través de la avenida Freddy Beras Goico o continuar hacia distintos puntos de Santo Domingo.

La entidad explicó que estos desvíos estarán debidamente señalizados durante todo el período de ejecución de los trabajos, y contarán con el apoyo del personal correspondiente para facilitar la circulación vehicular.

La Caasd aclaró que las labores no implicarán interrupciones en el servicio de agua potable, ya que se trata de la instalación de una línea nueva dentro del sistema.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que puedan generarse, mientras sus brigadas continúan trabajando para agilizar la conclusión de las labores.