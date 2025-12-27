Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que se encuentran muy avanzadas las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, ocurrida la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional, a causa de una herida por proyectil de arma de fuego.

El coronel Pesqueira indicó que las autoridades han ejecutado múltiples diligencias investigativas, incluyendo entrevistas y análisis de evidencias clave, lo que ha permitido fortalecer el proceso de esclarecimiento del caso.

Asimismo, aseguró que en las próximas horas la Policía Nacional estará ofreciendo una respuesta oportuna y conclusiva, conforme al avance de las investigaciones y en coordinación con el Ministerio Público.

Madre desconsolada

“Mi niña era la mejor hija del mundo”. Con la voz quebrada y sin poder contener el llanto, así describe Linette Pacheco a su hija Perla Jokasta Santos Pacheco, la joven de 19 años que fue hallada muerta en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Perla soñaba con estudiar Derecho y convertirse en abogada criminóloga. Su madre recuerda con dolor las conversaciones que sostenían sobre ese anhelo que hoy quedó inconcluso.

“Ella me decía: ‘Yo quiero ser abogada criminalista, mami’, y yo le decía: ‘Está bien, en enero resolvemos eso. Yo te mando para donde tú quieras a estudiar, pero tienes que estudiar’”, relata entre lágrimas.

Linette cuenta que, mientras viviera en casa, Perla seguiría siendo “la niña chiquita” de la familia. La describe como una joven tranquila, dedicada a sus estudios y muy apegada al hogar.