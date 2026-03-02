Patrulla mata a un joven en Pantoja

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una patrulla mató ayer a Miguel Ángel Meléndez Medina, de 19 años, en un supuesto enfrentamiento en el distrito municipal Pantoja, Los Alcarrizos. Según la Policía pereció camino a un centro médico.

Pese a su corta edad, el organismo le atribuye un largo prontuario delictivo. Lo acusa de junto a otros jóvenes matar a dos hombres, herir a nueve personas durante un asalto y balear al capitán de la aviación Mario Sánchez de Jesús, a quien habría despojado de su arma de reglamento.

Reportó que los agentes le ocuparon a la víctima una pistola de marca y numeración ilegible, enviada a la Policía Científica, para investigación.

Según su versión, con esa arma disparó a los efectivo cuando intentaron arrestarlo en el barrio Los Humildes, donde fue a visitar a una amiga.

Dijo que Meléndez Medina era buscado con la orden de arresto 17070-ME-12, por múltiples delitos y que algunos lo cometió en compañía de otros compañeros, detenidos.

Durante esta nueva gestión policial, instalada el 18 de febrero, también cayeron a manos de la Polícia Yordan Valdez, de 24 años, Dieuphete Desinor, de 27 y Johan Manuel Familia.