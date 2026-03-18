A 51 años voz de Orlando Martínez sigue presente

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

A 51 años de que le fuera arrebatada la vida al periodista Orlando Martínez, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) conmemoró ayer su legado con el deposito de una ofrenda floral en la tarja erigida en su honor, ubicada en la avenida José Contreras, lugar donde fue ultimado el 17 de marzo de 1975.

El acto, cargado de memoria histórica contó con la presencia de autoridades académicas e integrantes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), quienes reafirmaron su compromiso con la verdad y la libertad de expresión.

La vicerrectora de la UASD, Rosalía Sosa destacó durante su discurso la vigencia del pensamiento crítico y el valor del periodismo comprometido, al recordar la manera en que Martínez utilizó su pluma para denunciar injusticias y defender el derecho del pueblo dominicano de conocer la verdad.

“Hoy no solo honramos la memoria de Orlando Martínez, reafirmamos que la verdad no puede ser asesinada, que la conciencia crítica de un pueblo no puede ser silenciada y que la historia siempre termina colocando a cada uno de sus hombres y mujeres en el lugar que le corresponde”, expresó Sosa.

Además hizo un llamado a la sociedad a despertar el interés por el fortalecimiento del sistema democrático y luchar por crear una realidad en la que la crítica sea respetada y el pensamiento libre, bien recibido, porque “cuando un periodista cae por decir la verdad, la sociedad entera queda convocada a continuar con su legado”.

A las palabras de Sosa se sumaron la declaraciones del presidente del CDP, Luis Pérez quien destacó la valentía de Orlando Martínez, por el peligro que representaba para la época ejercer el periodismo independiente, decidió no callar, aún sabiendo el riesgo que aquello implicaba.

Sostuvo que quienes perpetraron el crimen contra Martínez no sabían realmente lo que hacían, ya que, según indicó, la propia historia ha demostrado que intentar silenciar la verdad solo la fortalece.

“Hoy, 51 años después, su voz sigue viva. Vive en cada periodista que investiga con rigor, en cada denuncia responsable y en cada palabra escrita con dignidad”, aseveró energéticamente.

Durante su intervención Pérez hizo un llamado al gremio y la sociedad en general a caminar sobre las huellas de Orlando Martínez y a reclamar el derecho de la libertad de prensa.

¿Quién fue Orlando Martínez?

Orlando Martínez fue un destacado periodista dominicano reconocido por sus críticas al Gobierno durante los “doce años” de Joaquín Balaguer y sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

Martínez fue director de la revista ¡Ahora! y autor de la columna Microscopio en el periódico El Nacional, desde donde analizaba la realidad política y social del país con estilo directo.

Su postura crítica lo convirtió en un blanco para sectores del poder y el 17 de marzo del 1975 fue asesinado a tiros mientras transitaba por la calle José Contreras, en las cercanías de la UASD, lugar donde hoy se encuentra ubicada la tarja en su honor.

Su violento asesinato provocó gran conmoción tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndolo así en un ícono referente de la lucha por la libertad de expresión.