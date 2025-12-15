Acusa a fiscales de utilizar fuerza pública e incautar inmuebles

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y diputado por el Distrito Nacional, Tobías Crespo, denunció la existencia de una mafia de fiscales conjuntamente con abogados, quienes desacatan las sentencias de los tribunales, utilizan la fuerza pública para incautar inmuebles, licitarlos, comprarlos y obtener ganancias de millones de pesos de manera ilegal.

Citó el caso de Moraima Mañón Inirio, que trabaja con su familia, y quien compró el apartamento 1D, residencial Don Pedro, en Los Ríos, Distrito Nacional, quien fue víctima de un allanamiento erróneo hace tres años por parte del procurador fiscal Manuel R. De La Cruz Paredes, encargado del Departamento la Fuerza Pública de la Fiscalía del DN y a pesar de tener tres sentencias a su favor todavía no ha podido recuperar su inmueble.

“Lamento tener que coger un turno para esto, pero así como Moraima está pasando, la están pasando muchos Juan Pérez que no tienen un diputado ni un miembro del CNM que lo defienda de un desacato de fiscales”, dijo Tobías Crespo.

Informó que el fiscal, vinculado a una oficina de abogados ubicada en Herrera, es parte de la “mafia” que ha investigado, que toma los inmuebles, después lo licitan, los compran y licitan hasta por RD$300 millones.

Sostuvo que “estas son las mafias de fiscales con abogados que están a cargo de la fuerza pública y lo digo con respeto y responsabilidad”, manifestó al tomar un turno en el Congreso.

Tobías Crespo dijo que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, parece que no tiene tiempo para este caso, ya que la ha visitado y llamado en cinco ocasiones y no ha tenido ninguna respuesta.