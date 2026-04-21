¡Por fin!, ADN inicia parqueo en calle José Reyes, Ciudad Colonial

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Tras casi cinco años desde su inhabilitación y posterior demolición, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía dio ayer el primer picazo que marca el inicio de la construcción de un nuevo y moderno espacio de parqueos en la calle José Reyes, en la Ciudad Colonial.

De acuerdo con la alcaldesa, la obra está orientada a mejorar el orden urbano al facilitar el acceso y la comodidad de quienes visiten la Ciudad Colonial. La nueva infraestructura, contará con una inversión de RD$950 millones tomados de los fondos extraordinarios del Estado, facilitados por el presidente Luis Abinader.

El parqueo, que se prevé estará listo en un plazo de 22 meses, contará con un total de 242 plazas de estacionamiento, locales comerciales dentro del espacio, iluminación avanzada y tecnología de punta para garantizar la seguridad en el área. También tendrá un espacio de rooftop mirador, desde donde se podrá disfrutar de una vista panorámica de todo el entorno colonial.

Entre otras amenidades, dispondrá de sistemas de control de acceso automatizado, videovigilancia, ascensores, iluminación con sensores y un sistema de captación pluvial.

Durante el acto, Mejía destacó que la obra forma parte de los esfuerzos por transformar Santo Domingo en una ciudad más moderna, organizada y segura. “Hoy con la alegría que sentimos todos en nuestros corazones, damos formal inicio a esta construcción tan esperada, bajo el compromiso de hacer de este el mejor lugar, el que todos nos merecemos”, dijo.

Además, reafirmó su compromiso de seguir creando entornos seguros y modernos para el disfrute de los ciudadanos.