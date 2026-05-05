Advierte sobre el desorden uso motocicletas

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La Asociación de Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas (Afamoto) advirtió que el desorden en el subsector de motocicletas en la República Dominicana ha alcanzado niveles críticos, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades a garantizar el cumplimiento de las leyes y avanzar hacia una regulación efectiva que ordene el sector sin desincentivar su uso.

La entidad enfatizó que el enfoque no debe centrarse en condenar el uso de motocicletas, sino en regularlo adecuadamente, tomando en cuenta que este medio de transporte representa una solución clave de movilidad para millones de dominicanos y un importante motor económico.

“En la República Dominicana no faltan leyes; lo que falta es hacerlas cumplir”, expresó, al señalar que el incumplimiento sistemático de las normativas ha generado un entorno de informalidad, inseguridad, riesgo y violencia que afecta a toda la sociedad.

En ese sentido, recordó que aún están pendientes de emisión diversas disposiciones regulatorias que ya han sido sometidas a consulta pública, así como la implementación de las recomendaciones surgidas de las mesas de trabajo tras la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial en noviembre de 2024.