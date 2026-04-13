Aguaceros dejan niña muerta y más daños

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Una niña de 7 años pereció arrastrada por la crecida del río Cabulla, en la comunidad Los Mogotes, Villa Altagracia, San Cristóbal. Lia Gabriela cruzaría el caudal junto a su abuelo cuando les sorprendió la fuerte corriente. Vecinos avisaron y rescatistas iniciaron la búsqueda, hasta más tarde hallar el cuerpo a kilómetros del lugar.

Los aguaceros castigaron el fin de semana a esa provincia, Baoruco, Barahona, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde y Montecristi inundando calles, sembradíos y viviendas. Afectaron zonas rurales y urbanas. Todas están en alerta amarilla.

Organismos de socorro reportaron que en las tres primeras hubo serios daños a la agricultura y personas perdieron sus ajuares, por crecidas de ríos, arroyos y cañadas y por la lluvia que penetró a las residencias.

Anoche recibían abundantes precipitaciones y creció el río Catarey en Villa Altagracia, lo que aumenta riesgo de inundaciones.

Reportes periodísticos indican que en las demarcaciones del Cibao las aguas fueron ayer menos intensas que el sábado, cuando arrasaron con cosechas y árboles en las calles, provocando entaponamientos y deterioraron casas.

La provincia más afectada es Puerto Plata, donde los organismos de socorro reportaron la crecida de los ríos Caonao, en Guananico y Fundación, en Cabía, Imbert, que han dejado daños aún no cuantificados.

Espaillat también ha sido muy dañada y según el Gobierno hacía 46 años que el río Yásica, en el sector Los Brazos, no crecía tanto hasta alcanzar el puente.

La Defensa Civil conminó a los habitantes a desplazarse a lugares seguros, por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra y que eviten cruzar caudales con alto volumen de agua. En La Vega y Monseñor Nouel los aguaceros no han sido tan severos, pero han llegado con descargas eléctricas y granizadas y generado inundaciones repentinas.

El Centro de Operaciones de Emergencia informó que entre hoy y mañana podría aumentar el peligro, por la vaguada y el sistema frontal.

Asistencia en Espaillat

El Gobierno avisó la restauración de cañadas, reparaciones eléctricas y encauzamiento de ríos en comunidades de la provincia Espaillat y el fortalecimiento del cabezal del puente en Sabaneta de Yásica.