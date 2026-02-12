Alcalde confunde a Luis Abinader con Leonel Fernández: Errores virales en política dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde municipal de Azua, Rafael Antonio Hidalgo Fernández, confundió este miércoles al presidente Luis Abinader con el expresidente Leonel Fernández mientras pronunciaba su discurso.

El cómico momento se produjo en la inauguración de la ampliación del acueducto de la provincia, así como el equipamiento del nuevo campo de pozos del sistema y la rehabilitación de la planta potabilizadora del acueducto del municipio de Sabana Yegua.

"De manera muy especial al licenciado Wellington Arnaud Bisonó, porque es sin lugar a duda un funcionado comprometido y empoderado con la gestión del presidente Leonel Fernández... del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona", expresó Hidalgo Fernández.

Al darse cuenta del error inmediatamente reculó y modificó su discurso.

El hecho se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Otros errores virales en la política dominicana

No es la primera vez que durante un discurso pasa un desliz.

Se recuerda que en el 2024, el exdiputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Laluz, le dio su respaldo a la reelección del presidente de la República, Luis Abinader.

Pero, el comunicador confundió a Abinader con el exmandatario Leonel Fernández durante su discurso en el acto político.