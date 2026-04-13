En alerta 26 provincias por lluvias y posible granizada

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta a 26 provincias, dos en verde y 24 en amarillo por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas; inundaciones repentinas y deslizamientos. Mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que seguirán los aguaceros con ráfagas de viento, truenos y relámpagos.

Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Baoruco, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, Elías Piña, La Altagracia, Valverde, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Independencia, Monte Cristi, Santo Domingo, el Distrito Nacional y la isla Saona. En verde están San Juan y Dajabón.

Se exhorta a la población adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar pérdidas de vida y daños a la propiedad en las demarcaciones en alerta.

Por fuertes oleajes y ráfagas de viento en la costa atlántica, recomiendan a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

El Indomet pronostica que hoy seguirán los aguaceros con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas sobre algunos zonas.