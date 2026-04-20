Arzobispo aboga por más educación ambiental para preservación de recursos

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, monseñor Tomás Morel Diplán, abogó porque haya una educación ambiental que siembre en la conciencia la importancia de la protección de los recursos naturales.

Igualmente advirtió que el estilo de vida que lleva la sociedad actual atenta contra la naturaleza sin tomar en cuenta a las generaciones futuras.

Morel manifestó estas reflexiones al presidir ayer una misa en la Catedral Primada de América en el marco del relanzamiento de la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que dirige el padre Roberto Martínez.

De acuerdo a la Iglesia católica, este relanzamiento tiene como objetivo promover acciones pastorales en parroquias, zonas y vicarías territoriales, orientadas a despertar la conciencia ecológica en los fieles, impulsando iniciativas que contribuyan al cuidado del medio ambiente desde la Doctrina Social de la Iglesia.

Indicó que la Iglesia tiene una responsabilidad no solo de defensa de la tierra, sino del ser humano y la destrucción de sí mismo.

Deploró la agresión a los recursos naturales que ha ocasionado la desaparición de especies de flora y fauna que antes eran comunes en los campos dominicanos.

Igual lamentó la contaminación de las aguas de los ríos y arroyos al punto que ya no es posible su consumo de forma directa.

Indicó que se requiere una reconversión ecológica y volver hacia la naturaleza, valorando su importancia para la vida.

Recordó la encíclica del papa Francis sobre la necesidad del cuidado de la casa común en la cual hizo un llamado urgente a toda la humanidad para proteger el planeta en la cual advirtió del impacto del deterioro ecológico sobre los más pobre.

Morel Diplán también se lamentó que muchas personas quienes viven en desesperanza y han perdido sus sueños, a quienes dijo hay que acompañar. Igual condenó la promoción de las malas acciones como camino del progreso.