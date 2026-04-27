Así estará el clima esta semana: lluvias y temperaturas que debes conocer

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Una anomalía térmica está incrementando las temperaturas en la región del Caribe: en los próximos días, continuará la sensación muy calurosa en República Dominicana, faltando varias semanas para iniciar el verano 2026.

Así lo dio a conocer este lunes el analista meteorológico, Jean Suriel.

"Este calor sofocante en el período diurno contribuirá para la activación de una vaguada: esta tarde se esperan fuertes aguaceros con ráfagas de viento en el norte, noreste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza. Potencial de inundaciones repentinas", dijo.

Mientras que "mañana martes amanecerá parcialmente nublado en el territorio dominicano, pero después del mediodía incrementarán las lluvias debido a la combinación de la vaguada con un nuevo sistema frontal".

"Gran parte del país estará bajo los efectos de los fenómenos atmosféricos con potencial de inundaciones en el litoral sur, zona montañosa, norte y noreste" , añadió.

Para el miércoles "podrían ser mayores los aguaceros por el fortalecimiento de la vaguada y por los remanentes del frente frío: el calor diurno activará el potencial de inundaciones, ráfagas de viento y descargas eléctricas".

Suriel precisó que para el jueves tendremos más períodos lluviosos en República Dominicana: seguirá la incidencia de la vaguada y la humedad marina provocando lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del país después del mediodía y en la noche.

"El viernes, quedarán remanentes nubosos de la vaguada con algunas lluvias moderadas en la tarde y en la noche: debido a la anomalía térmica, el ambiente se tornará muy caluroso entre las 9 AM y 5 PM.", concluyó.