Asociaciones que trabajan adictos reiteran demandas

Un grupo de asociaciones sin fines de lucro que trabajan con prevención y tratamiento de las adicciones insistieron al presidente Luis Abinader cumplir las promesas de apoyo a personas vulnerables como las que sufren trastornos por uso de sustancias.

En un documento titulado “La Semanal” recuerdan al presidente que en octubre del 2024 se comprometió con la entrega de los recursos que corresponden por ley.

“No ha resultado así, a pesar de que hemos estado insistiendo, visitando funcionarios, haciendo semanalmente visibles nuestros reclamos y propuestas. Palabras, solo palabras, o simplemente el silencio, han sido los resultados que hemos obtenido. Al levantar nuestras voces, de forma sistemática por más de un año, sin tener respuestas concretas, nos hace concluir, con tristeza y renovada frustración, que, para la dirección del Estado en la República Dominicana, las estrategias de reducción de las demandas de drogas, no revisten importancia alguna”, indicaron.

Reiteraron la entrega del 15% de los fondos de la Ley 155 – 17, acumulados en entre 2020 y 2023, que suman RD$3 mil millones en bienes confiscados, y dinero en efectivo. “Pero también en torno a este reclamo, se nos ha respondido con el silencio. Al día de hoy, no sabemos dónde están esos recursos. Pareciera que el anuncio fue solo una actividad más del marketing político”, aseguraron.