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La Policía Nacional exhortó a todas las personas que hayan sido víctimas de agresiones por parte de un hombre en condiciones de calle mediante el lanzamiento de piedras en los alrededores de la zona conocida como El Cristo, en la avenida Las Américas, Santo Domingo Este, a presentarse ante las autoridades para formalizar sus denuncias.

El llamado fue realizado por el vocero institucional, coronel Diego Pesqueira, quien informó sobre el apresamiento de Yoel Antonio Hurtado, alias “El Chino”, de 25 años, señalado como presunto responsable de estos hechos.

Pesqueira indicó que el detenido fue capturado en las inmediaciones del referido sector, tras labores de identificación y localización, luego de múltiples reportes de agresiones en la zona.

Entre los casos atribuidos al prevenido figura el ataque contra una mujer de 79 años, quien resultó con heridas en el rostro cuando una piedra lanzada por el agresor atravesó el parabrisas del vehículo en el que se desplazaba.

Atacante de Las Américas que hirió señora y al equipo de Toxi Crow, llevaba piedras en los bolsillos al ser detenido

Asimismo, se informó que miembros del equipo de trabajo del artista urbano Toxic Crow también fueron víctimas de agresiones similares, lo que contribuyó a robustecer el proceso investigativo.

Al momento de su detención, al imputado se le ocuparon varias piedras que llevaba en los bolsillos de su vestimenta, evidenciando el modo de operación utilizado.

La Policía Nacional reiteró el llamado a ciudadanos que hayan sido afectados por este tipo de acciones a acudir a la dotación policial de Villa Duarte, en Santo Domingo Este, a los fines de interponer las denuncias correspondientes y fortalecer el proceso judicial en contra del detenido.

La institución también agradeció el apoyo brindado por Toxic Crow, cuya colaboración resultó clave para la ubicación y arresto del agresor.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.