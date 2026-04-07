Baja asistencia afectó la vuelta a clases tras asueto

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Pese a los esfuerzos del personal docente y directivo por motivar el retorno a las aulas, la asistencia estudiantil tras el asueto de Semana Santa fue baja en distintos centros educativos de la ciudad.

Durante un recorrido realizado ayer, algunos directores coincidieron en que muchos estudiantes aún permanecen fuera de la ciudad, lo que llevó a algunos padres a no enviarlos a clases. Otros atribuyeron la ausencia a las condiciones climáticas y a la percepción de que el periodo vacacional todavía no ha concluido.

En la escuela primaria Fidel Ferrer, la asistencia alcanzó apenas el 51 % de una matrícula de 670 estudiantes. Su directora explicó que la baja responde a que muchos alumnos no han regresado del interior del país.

Una situación similar se registró en el liceo Juan Pablo Duarte, donde solo 200 de los 800 estudiantes acudieron a clases. Su director, Víctor Germosén, indicó que, pese a las convocatorias realizadas por distintos canales, muchos padres optaron por no enviar a sus hijos, en parte por desinformación relacionada con el calendario de algunos centros educativos de carácter religioso.

En la escuela República Dominicana, la asistencia rondó el 50 % de una matrícula superior a mil estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario. Las autoridades destacaron que realizaron campañas de convocatoria a través de redes sociales y otros medios, y confían en una integración progresiva.

El panorama se repitió en la escuela República de Perú, donde apenas 150 estudiantes asistieron de un total de 800. Aunque el personal docente y administrativo estuvo completo, la respuesta de las familias fue limitada.

La escuela Aída Cartagena Portalatín fue otro de los centros que reporto una baja de un 30% al igual de la escuela María Sepúlveda, donde la poca asistencia se evidenció principalmente en el nivel secundario, mientras que en primaria fue ligeramente mayor.

Otros directores señalaron a este diario que, aunque se realizaron los llamados correspondientes a las familias desde antes de semana santa, la respuesta no fue la esperada, influida también por factores climáticos. Dijeron esperar la total integración en los próximos días.

Durante el recorrido, se constató además un amplio despliegue de la Policía Escolar, así como la presencia total del personal docente y administrativo en los centros visitados, así como el desayuno y almuerzo escolar llegó en buenas condiciones.

El Ministerio de Educación (Minerd) convocó a los estudiantes a integrarse a las clases y recordó a los padres enviar a sus hijos con puntualidad