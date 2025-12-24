Banreservas resalta su estabilidad y solvencia

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

En respuesta a comentarios y opiniones que circularon por diversos medios, el Banco de Reservas afirmó ayer que sus índices de solvencia, liquidez y la calidad de sus activos superan los mínimos regulatorios exigidos por el sistema monetario y regulatorio.

En un comunicado oficial la entidad resaltó que su solvencia está respaldada por una base patrimonial sólida y una política de administración responsable, orientada a la protección de los depósitos del público y a la estabilidad del sistema financiero.

El Banreservas pondera la fortaleza y estabilidad de su situación financiera, “en respuesta a comentarios y opiniones que han circulado recientemente en distintos espacios públicos”, generando inquietud.

Refirió al cierre de noviembre de este año sus indicadores financieros son robustos, “resultado de una gestión prudente del riesgo, adecuados niveles de liquidez y capitalización, así como una evolución sostenida de sus resultados operativos, en estricto cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera y de la normativa vigente del sistema financiero nacional”.

El Banreservas, cuyo presidente ejecutivo es Leonardo Aguilera, explicó que opera” bajo la supervisión permanente de las autoridades monetarias y regulatorias, cumpliendo de manera estricta con los requerimientos prudenciales, de Gobierno corporativo, gestión de riesgos y transparencia, establecidos por los organismos competentes”.

Aseguró que está comprometido con la confianza del público, la seguridad de los ahorros de sus clientes y el fortalecimiento continuo del sistema financiero del país y que continuará informando de forma responsable y oportuna su desempeño institucional.