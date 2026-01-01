La Batalla de la Fe reúne hoy a miles en su edición 62 bajo el lema “El Día de Dios”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este 1 de enero de 2026, la República Dominicana inicia el nuevo año con un llamado a la fe, la reflexión y la oración colectiva, con la celebración de la sexagésima segunda edición de la Concentración Evangélica Nacional La Batalla de la Fe, que se realiza desde las 4:00 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Bajo el tema “El Día de Dios”, el tradicional encuentro convoca a la Iglesia y a la nación dominicana a reconocer el tiempo que se vive y a colocar a Dios como guía espiritual al comenzar un nuevo ciclo, reafirmando una práctica que por más de seis décadas ha marcado el primero de enero en el país.

Mensaje y propósito espiritual

Durante una rueda de prensa previa al evento, el pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente del ministerio La Batalla de la Fe Inc., explicó que el mensaje de este año invita a la Iglesia y a la sociedad dominicana a asumir con responsabilidad espiritual los desafíos actuales del país.

“La Batalla de la Fe no es solo un evento, es un altar que se levanta cada primero de enero para clamar por nuestra familia, por nuestra nación y por el mundo. Este año, bajo el tema ‘El Día de Dios’, reafirmamos que es a Él a quien corresponde dirigir nuestros pasos como pueblo”, expresó Molina Rosario.

Capacidad limitada y medidas organizativas

Para esta edición, el Estadio Olímpico Félix Sánchez tiene una capacidad aproximada de 30,000 personas, inferior a la de años anteriores, cuando la asistencia superaba las 50,000.

Esta reducción responde a disposiciones del Ministerio de Deportes, debido a los trabajos de intervención y adecuación que se realizan en el estadio y en otras áreas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del ministerio, aseguró que estas medidas fueron asumidas con responsabilidad, priorizando la seguridad y el orden.

“La limitación de espacio nos obliga a ser más organizados, pero no limita el alcance del mensaje. La Batalla de la Fe seguirá impactando a la nación y al mundo, aun más allá de las paredes del estadio”, afirmó.