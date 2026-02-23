¿Qué busca el nuevo acuerdo de ONAPREP y CODUE para los privados de libertad?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE) suscribieron un convenio de colaboración estratégica con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo integral de las personas privadas de libertad.

El acuerdo establece un marco de cooperación interinstitucional alineado con los ejes estratégicos de inclusión social, salud, participación y prevención de la violencia, con el objetivo de potenciar oportunidades y capacidades, especialmente en la población juvenil del sistema penitenciario.

El convenio fue rubricado por el politólogo Roberto Santana Sánchez, director de la ONAPREP, y el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de CODUE, durante un acto celebrado en la sede central de CODUE, con la presencia de miembros de la Junta Directiva de la entidad.

Principales ejes del acuerdo

Entre los aspectos más relevantes del pacto se destacan:

Inclusión Social: Facilitar el acceso a programas de formación académica, becas de estudio en distintos niveles educativos y oportunidades de desarrollo personal que promuevan la reintegración plena en la sociedad.

Emprendimiento y Formación Técnica: Implementar programas de capacitación técnica y profesional, talleres de habilidades blandas y proyectos de emprendimiento con enfoque cristiano, orientados a fortalecer la reinserción socio-laboral y fomentar el autoempleo.

Salud y Bienestar Integral: Desarrollar campañas de sensibilización y programas de atención enfocados en la salud física, mental y espiritual, incluyendo acciones preventivas relacionadas con adicciones y bienestar emocional.

Participación y Liderazgo: Promover la integración de la comunidad evangélica en espacios de liderazgo, voluntariado e iniciativas de impacto social, fortaleciendo su papel como agentes de transformación positiva.

Prevención de la Violencia y Fomento de Valores: Impulsar iniciativas conjuntas para promover una cultura de paz, la práctica de valores cristianos y herramientas de resolución pacífica de conflictos en los entornos carcelarios y familiares.

Vigencia del convenio

El convenio tendrá una duración de tres años a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser renovado por períodos iguales o diferentes mediante acuerdo escrito entre las partes. Asimismo, cualquiera de las instituciones podrá dar por terminado el acuerdo con una notificación escrita con al menos treinta (30) días de anticipación, garantizando la culminación de los proyectos en ejecución.

Con esta alianza, ONAPREP y CODUE reafirman su compromiso con la dignificación humana, la rehabilitación integral y la construcción de oportunidades reales de reinserción social para las personas privadas de libertad en la República Dominicana.