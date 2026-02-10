Caasd inicia trabajos saneamiento de cañadas

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Fellito Suberví dijo que inició el saneamiento pluvial y sanitario de 4,500 metros de cañadas en Santo Domingo Oeste y autorizó un levantamiento para la solución de más de 10 obras solicitadas en el encuentro realizado en la sala capitular de esa alcaldía.

Entre las obras dio prioridad al saneamiento pluvial y sanitario de los sectores Obras Públicas II y el barrio La Fe; la colocación de tuberías en Los Cocos; el alcantarillado sanitario del sector Savica, la construcción de pozos para reforzar el abastecimiento de agua potable, la red de distribución en Villa Linda y la reparación de diversas averías en comunidades.

Suberví informó que todas las solicitudes hechas por lo comunitarios fueron acogidas y que el equipo técnico de la institución realiza las evaluaciones correspondientes para ofrecer respuestas conforme a la planificación establecida.

El funcionario señaló que la intervención y saneamiento de 4,500 metros lineales de cañadas en distintos puntos del municipio forma parte del compromiso del Gobierno de mejorar la calidad de vida de los residentes y reducir los riesgos sanitarios y ambientales asociados a la acumulación de aguas residuales.

La institución expresó que durante el encuentro, el alcalde Junior Santos, el director regional de la Policía en Santo Domingo Oeste, general Eduardo Escalante Alcántara, ediles, funcionarios municipales, pastores y representantes de organizaciones comunitarias agradecieron los trabajos realizados.

Dijo que las entidades valoraron de manera positiva el espacio de diálogo, destacaron la importancia de ser escuchados y de mantener una comunicación directa con las autoridades responsables de los servicios básicos.