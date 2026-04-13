Caos y largas filas en jornadas cedulación recintos de la JCE

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Lo que debía ser una jornada organizada y productiva para la renovación de la cédula, según el calendario establecido por mes de cumpleaños, trastocó en un escenario de desorden, largas esperas y la evidente frustración de los ciudadanos que acudieron a los recintos de la Junta Central Electoral (JCE).

Durante un recorrido realizado por HOY en oficialías del Gran Santo Domingo, fue posible constatar un patrón común: lentitud en el proceso, escasa orientación a los solicitantes y ausencia de información oficial clara sobre el avance de la jornada.

Cuando el equipo de este medio intentó acercarse a los coordinadores de los centros, el personal rehusó ofrecer declaraciones o detalles sobre el estado del proceso.

En el centro de atención en la plaza comercial Sambil, Distrito Nacional, la ciudadana Lizaira Beltré relató que llegó a las 8:00 de la mañana y fue la primera en la fila. Sin embargo, no fue hasta las 11:00 a. m. cuando al fin pudo salir con su documento renovado. “El proceso fue horrible, demasiado lento”, se quejó.

La situación fue aún más crítica en la oficialía de La Feria, en el Centro de los Héroes, donde más de 60 personas, incluido una cantidad significativa de envejecientes, permanecían en espera desde las 5:00 de la madrugada. A las 11:30 de la mañana según testigos, todavía no había salido la primera persona con su cédula en mano.

El caos y los ancianos

Bajo una carpa a un lado del parqueo, una gran cantidad de personas mayores criticaba también que, a pesar de tener turnos preferenciales, tras más de tres o cuatro horas de espera, nadie salía a atenderles o, al menos, a informarles sobre la causa de la ralentización del servicio.

En Santo Domingo Este, en la avenida Las Américas, la situación no era distinta. Las puertas del recinto permanecían cerradas debido a que, según el personal de seguridad, el interior había alcanzado su máxima capacidad, lo que obligó a decenas de personas, incluidas edad avanzada y con discapacidad, a esperar bajo el sol sin respuestas.

Entre los afectados, una joven embarazada decidió abandonar la fila tras muchos intentos fallidos de completar. “Son lentos, vine antes de ayer y duré muchísimo también porque el proceso es demasiado lento”.

Asimismo, la señora Nelly Matos afirmó que, además de tenerlos esperando en plena calle, los trabajadores de la JCE les han negado información al preguntar si recibirían algún ticket de turno.

“Lo único que hemos escuchado es que el sistema se cae. Tampoco hay asientos para las personas que en verdad lo necesitan”, aseveró.

Los ciudadanos consultados coincidieron en señalar la supuesta inexperiencia del personal, así como la improvisación en la organización.

Tras calificar el proceso de “horrible” e “insoportable”, algunos pusieron en duda la viabilidad del sistema anunciado previamente por la JCE en sus canales digitales.

La jornada dejó en evidencia lo que podrían ser importantes fallas logísticas en la implementación del proceso de renovación de cédulas, lo que provocó incertidumbre y malestar en los ciudadanos que acudieron con la expectativa de ser atendidos de manera ágil y organizada.