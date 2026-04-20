Caso Deivy Carlos Abreu: fijan para esta fecha audiencia de coerción contra motoconchistas

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles, 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en contra de los siete motoristas apresados por su vinculación con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

Según la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.