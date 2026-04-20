Protestan frente al Palacio de Justicia para exigir cambio en tipificación de homicidio en caso Jet Set

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Víctimas y familiares de los fallecidos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set se apostaron este lunes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, para exigir que la tipificación que el Ministerio Público hace contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat sea cambiada de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual.

“Buscamos el apoyo, la supervisión de que vengan a interceder aquí, al Palacio de Justicia, a ver el dolor humano que ha causado esto, este homicidio voluntario, porque fue homicidio voluntario, porque tuvieron conocimiento de causa, tuvieron tiempo de haber evitado lo que pasó”, manifestó Yanira Sosa, miembro del Movimiento Justicia Jet Set.

Asimismo, Sosa hizo un llamado a los organismos internacionales para que intercedan en el caso, “para que el dolor sea menos grave” para los afectados.

De su lado, Cristóbal Moya instó a las autoridades responsables de proteger las pruebas, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a que tomen decisiones en las ruinas del centro nocturno.

“Hemos estado viendo que se están haciendo cosas que nosotros no vemos adecuadas. Como una valla que querían poner, han tirado material dentro del punto, no entendemos”, sostuvo.

Continuó: “Queremos que nos den respuesta de si es así que se deben hacer las cosas”.

Acusación

Los fiscales sustentan la acusación contra los hermanos Espaillat con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.