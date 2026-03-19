Caso Pumarol: análisis de experta y puntos clave del proceso

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La psiquiatra Alexandra Hichez detalló los puntos clave en términos médicos sobre el caso del joven Jean Andrés Pumarol, liberado por el juez Deiby Timoteo, al ser hallado no apto para juicio luego de la muerte con arma blanca de una señora de 70 años y herir a cinco personas en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, en julio del 2025.

Durante su participación en el programa Sol de la Mañana, que se transmite por 106.5 FM, Hichez explicó que en el lugar del hecho se recogen elementos psiquiátricos forenses que son los que dirán el nivel de imputabilidad que tendrá el individuo en un juicio, debido a que hay episodios que son bruscos, momentáneos.

"El paciente, por el tipo de enfermedad, que en este caso es la esquizofrenia, que es una enfermedad grave, crónica, puede tener esos picos. Por eso es que encontramos a personas que decimo 'pero él se estaba tomando sus medicamentos, ¿qué pasó?'", añadió la experta.

La facultativa, quien aclaró que su análisis está basado exclusivamente en base científica, y prestó servicios a la familia del joven Pumarol hace varios años, subrayó que "un diagnóstico psiquiátrico no exime de la pena"; lo que quiere decir que, en un tribunal se debe demostrar que, al momento del hecho, la persona estaba altamente afectada.

"¿Dónde está el detalle? Por qué la gente ha mostrado inconformidad con las evaluaciones del juez (Timoteo)? Porque las evaluaciones que debieron haberse realizado se hicieron posterior y no aquí en el ahora, y surge, entre comillas, la duda", dijo.

Sobre los síntomas de la condición, se pueden ver, por ejemplo, la alteración de la conducta, el pensamiento, entre otros factores de un brote psicótico.

Hichez aseveró que el 'no ha lugar' del juez estuvo correcto. Sin embargo, señaló que "el gran fallo": "Es un fallo social, porque no tenemos cárceles psiquiátricas forenses", apuntó.

"Lo que procede aquí es, que es cierto, él no puede ir a la casa, él tiene que ir a un centro donde esté restringido que tenga atención psiquiátrica", aseguró la doctora.

Explicó que los brotes psicóticos agudos, donde confluyen todos los síntomas, la conducta se altera previamente, como señales de la enfermedad mental.

Respecto a la probabilidad de que Pumarol vuelva a atacar a cualquier otra persona, la facultativa aclaró que el riesgo homicida-suicida que pudiera existir en un paciente psiquiátrico, "es el mismo que puede tener cualquiera".