Caso Stephora: Abogados piden medidas más severas y nuevos imputados

Los abogados que representan a la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph solicitaron ante la Oficina de Atención Permanente de Santiago que a los imputados por la muerte de la menor, ocurrida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el colegio Leonardo Da Vinci, se les imponga una medida distinta a la solicitada por el Ministerio Público.

“Ese fue el compromiso de la audiencia pasada: que se aplazara para los fines de notificar este escrito, que es distinto con la solicitud a la que está presentando el Ministerio Público. Para algunas personas, claro que sí, queremos prisión conforme a la estructura de lo que se ha verificado”, manifestó Miguel Valdemar Díaz.

El jurista agregó que también han solicitado al tribunal la incorporación de nuevas personas al expediente. “Dígase el director general de la Da Vinci, la asociación de la Da Vinci, su representante, su director, que ni siquiera fueron incluidas en este proceso, para que así tengan que responder ante la justicia. Ya quedará de parte del tribunal si los convoca para una audiencia aquí junto con ellos, o con otra audiencia distinta, para que puedan ser incluso escuchados y responder a esta solicitud que estamos haciendo”, dijo.

De igual forma, Valdemar Díaz expresó su deseo de que, por la muerte de la infante de 11 años, se haga justicia.

“Que se haga un proceso transparente, que por una vez por todas se le trate como cualquier otro caso donde ha pasado una desgracia, que es la muerte de Stephora, y que este caso no tenga influencias externas que ayuden a las personas que son responsables...”, declaró.

Las imputadas

Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, el cual está ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

El Ministerio Público afirmó que tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.

Asimismo, dijo que se ha podido evidenciar en el vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.