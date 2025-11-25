¿Por qué se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo.

Se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Historia del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia

En 1999, la ONU fijó el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal. Asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960, su valentía convirtió a las “Mariposas” en un símbolo global de resistencia feminista y de defensa de los derechos humanos.

La historia de las hermanas Mirabal se desarrolla bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó República Dominicana con mano de hierro entre 1930 y 1961. Durante más de tres décadas, el régimen de Trujillo (considerado uno de los más sangrientos de América Latina) dejó miles de víctimas de desaparición forzada, tortura, censura y persecución política. El control del Estado era absoluto: la imagen del dictador estaba presente en monedas, edificios, escuelas y hasta en las oraciones públicas.

En este clima de miedo y represión, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal se atrevieron a cuestionar públicamente la injusticia. Influenciadas por el pensamiento político progresista de su tiempo y por los movimientos de resistencia latinoamericanos, las tres hermanas se unieron a la Agrupación Política 14 de Junio, llamada así en honor a una fallida expedición de exiliados que intentó derrocar a Trujillo en 1959. Su implicación activa en la organización, que distribuía panfletos clandestinos y planificaba acciones contra el régimen, convirtió a las Mirabal en uno de los rostros más visibles de la disidencia.

En 1960, las tres hermanas fueron arrestadas en varias ocasiones junto a sus esposos. A pesar del riesgo, continuaron su militancia. El 25 de noviembre de ese año, cuando regresaban de visitar a sus maridos encarcelados en Puerto Plata, fueron interceptadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), golpeadas brutalmente y estranguladas. Los cuerpos de Minerva (34 años), Patria (36) y María Teresa (25) fueron arrojados a un barranco junto con el coche en el que viajaban, en un intento de simular un accidente.

El crimen conmocionó a la sociedad dominicana. Lejos de silenciar la oposición, su asesinato aceleró la caída del régimen, que se derrumbó pocos meses después, en mayo de 1961, cuando Trujillo fue finalmente abatido.

A partir de entonces, las “Mariposas” se convirtieron en símbolo de la lucha contra la violencia política y la opresión patriarcal. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, activistas de toda la región acordaron declarar el 25 de noviembre como día de acción y denuncia contra la violencia hacia las mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal.