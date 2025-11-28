Cerveza Corona sería producida en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió la visita de ejecutivos de Anheuser-Busch InBev, empresa productora de la cerveza mexicana Corona, quienes le informaron que República Dominicana fue seleccionada como sede para la producción de esta icónica marca de cerveza.

Una nota de la direccion de comunicaciones de la Presidencia indica que el mandatario felicitó Jean Jereissati, CEO de Zona Middle Américas AB Inbev, Fabián Suárez, presidente de CND y Luis Álvarez y Jochi Pérez, ejecutivos de Anheuser-Busch InBev por la decisión y resaltó la connotación de esta inversión para el crecimiento de la economía local y la generación de empleos.

“Logros como estos se deben a la confianza de los inversionistas en el Gobierno dominicano, por el ambiente de estabilidad económica, jurídica y social" aseguró Abinader.

El texto afirma que la producción de la cerveza Corona es un logro significativo para el país y un ejemplo de la capacidad de la nación para atraer inversiones de alta calidad. La empresa Anheuser-Busch InBev es una de las mayores cerveceras del mundo y su presencia en el país es un voto de confianza en la economía dominicana. La marca fue fundada en 1925.

“La visita refleja la indudable relación entre los sectores público y privado, y una demostración del compromiso de ambos en trabajar juntos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de República Dominicana”, asegura la información.

Indica que en el encuentro, en el despacho presidencial del Palacio Nacional, también estuvieron los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Industria Comercio Víctor Ito Bisonó.