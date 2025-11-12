Clemente Terrero hace un llamado a sus colegas en carta abierta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El doctor Clemente Terrero Reyes, aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), hizo un llamado a sus colegas a respaldar su propuesta de modernización del gremio, con el propósito de garantizar los derechos de todos sus integrantes.

A continuación, compartimos la carta abierta escrita por el pediatra infectólogo:

Queridos compañeros, amigos y hermanos médicos de todo el país, llegó el momento esperado por todos para producir los cambios que demanda nuestro gremio médico.

Nuestro plan es modernizar el gremio, mejorar los procesos, un Colegio Médico más funcional que garantice el derecho de los médicos dominicanos.

Por este medio les pido a mis más de 15 mil médicos, que fueron mis alumnos en mi trayectoria docente universitaria, a mis compañeros médicos residentes de mi hospital Robert Reid Cabral, a los médicos de todas las provincias del país que hemos capacitado, los que hemos ayudado a resolver algún problema de salud, este es el momento de respaldar a un dirigente gremial que ha sido solidario cada vez que lo han necesitado.

Desde aquí y en este momento les pido muy vehementemente su apoyo para ser el presidente de los médicos dominicanos.

Muchas gracias y un abrazo a todos.