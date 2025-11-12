Médicos van hoy a sus elecciones para escoger directiva hasta el 2027

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Cuatro candidatos se abren paso hoy para alcanzar la presidencia y directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD) para el períoodo 2025 al 2027. Los candidatos son los doctores Clemente Terrero, Yubelky Aquino, José Antonio Santana y Luis Peña Núñez, tienen el apoyo de diferentes movimientos.

Los médicos que aspiran a dirigir el CMD tienen puntos comunes, como modernizar la entidad y actualizarla a los tiempos y mejoría sustanciales en reivindicaciones. Los cuatro tienen un pliego amplio de puntos que han prometido a sus colegas si ganan el certamen.

Perfiles

El doctor Clemente Terrero es un pediatra infectólogo oriundo de Barahona, curtido en las luchas gremiales, profesor de infectología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ex director del hospital que lo formó como pediatra, el Robert Reid Cabral.

Este candidato tiene el apoyo de 10 movimientos con la Gran Unidad Médica aspira a ser el nuevo presidente de la centenaria institución. De su lado, la doctora Yubelky Aquino, una cirujana q ue se formó en el hospital Luis Eduardo Aybar, oriunda de Mao, tiene el apoyo de más de 15 movimientos al interno del CMD. Es cirujana activa en el hospital Félix María Goico y es parte activa del Consejo directivo del Centro Médico Hispánico. Dispuesta a dar la pelea por la dirección del centenario gremio, Aquino se considera una mujer conciliadora y capaz, quienes que el CMD ejerza su responsabilidad de asesorar al Estado en materia de salud. Tiene apoyo de grupos diversos en CMD.

El doctor José Antonio Santana, quien representa al movimiento doctor Tejada Florentino, oriundo de San José de Ocoa, es especialista en medicina familiar y tiene otras dos subespecialidades. Estudio en Cuba y España y ha tenido varias responsabilidades académicas y gremiales. Para él, llegó la hora de la modernización del CMD y otras propuestas innovadoras.

El doctor Luis Peña Núñez, es médico anestesiólogo, egresado del hospital Padre Billini, con notas sobresalientes, en los últimos años ha trabajado de la mano del actual presidente del Colegio Médico, ha librado “batallas” en las calles, a su lado, en este certamen, cuanta con su apoyo.

Es músico, tiene destreza con más de siete instrumentos musicales y esta vez, quiere dirigir la orquesta del Colegio Médico por dos años.

Votaciones

Aunque el Colegio Médico Dominicano cuenta con unos 45 mil afiliados, solo 20 mil tienen derecho al voto. El sufragio se lleva a cabo en todo el país en hospitales y clínicas, así como en la sede central y oficinas regionales del gremio. presidente de la comisión electoral del gremio es el doctor Santiago Castro Ventura, pediatra e historiador.

Acusaciones candidatos

De los cuatro candidatos del CMD, tres han denunciado la intervención del gobierno en el proceso, primero lo dijo el doctor Santana, del Tejada Florentino, luego Clemente Terrero y ayer lo denunció Peña Núñez. Este último consideró que se trata de una práctica deleznable, a la que se están dedicando funcionarios del Ministerio de Salud, cuando presionan a los médicos para que voten por su plancha, están preocupados