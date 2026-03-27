¿Continuarán las lluvias este Viernes de Dolores en República Dominicana?

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante este Viernes de Dolores, la vaguada que incide sobre el país continuará generando lluvias en distintas regiones del territorio nacional.

La institución explicó que, en horas de la mañana, se prevé la ocurrencia de lluvias débiles a moderadas sobre localidades de Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, entre otras zonas cercanas.

Para la tarde, se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las provincias La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa y San Juan, así como en el Gran Santo Domingo, entre otras localidades bajo alerta meteorológica.

El Indomet precisó que su Centro Nacional de Pronóstico mantiene bajo alerta meteorológica al Gran Santo Domingo y a las provincias El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Romana, La Altagracia y Duarte, debido al riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

LluviasFuente externa

Con relación a las temperaturas, el organismo precisó que estarán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como en valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, a través de su portal web www.indomet.gob.do y su cuenta @indometrd en las redes sociales.